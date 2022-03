Google Pixel 6: un’app trasforma le fotocamere negli indicatori della batteria

Le pagine di Gizmochina hanno recentemente approfondito un’app davvero interessante degli smartphone Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, la quale permette di dare nuova vita alla fotocamera frontale, rendendola decisamente più interessante e diversa rispetto a quanto visto fino a oggi nel mercato dei telefoni.

Parliamo del software che prende il nome di Energy Ring, e risulta disponibile già su diversi dispositivi all’infuori dei nuovi gioiellini targati Google. Utilizzando la parte attorno alla fotocamera centrale della parte frontale dei dispositivi, l’app in questione permette di visualizzare dei colori diversi, creando tra le altre cose il setup che si apprezza maggiormente.

Questi non hanno ovviamente una sola funzione estetica, ma permettono di accerchiare il sensore con varie tonalità in base alle proprie preferenze con dei colori diversi in base alla percentuale di batteria rimanente del telefono. Ecco quindi che si ha modo di realizzare il proprio design e varie animazioni per scoprire in maniera diversa dal solito quanto tempo rimane al proprio device.

Si parla tra le altre cose di una soluzione totalmente gratuita, seppur degli acquisti in-app permettano di rimuovere le pubblicità, sbloccando anche un totale di 3 configurazioni di colori aggiuntive.