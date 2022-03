Alcuni giochi distribuiti sul Microsoft Store contenevano un pericoloso malware

Un nuovo malware è stato diffuso attraverso alcune app distribuite sul Microsoft Store, il marketplace ufficiale di Windows. L’intrusione delle app malevole, soprattutto giochi, è stata segnalata dai ricercatori di Check Point. Il malware è stato scaricato da oltre 5.000 utenti, soprattutto in Svezia, Blugaria, Russia, Bermuda e Spagna.

Il malware si chiama Electron Bot ed è progettato per rubare gli account dei principali social network, come Facebook e Instagram. Sebbene l’identità dell’attore malevolo dietro al malware non sia nota, i ricercatori sottolineano che le prove attualmente in loro possesso portano a pensare a degli hacker di nazionalità bulgara.

Il malware ruba le credenziali d’accesso degli account social, che vengono poi utilizzati per diffondere link malevoli, come siti che riportano a frodi, promozioni e tentativi di phishing.

La lista completa dei publisher dietro alle app malevole distribuite attraverso il Microsoft Store è la seguente:

Lupy games

Crazy 4 games

Jeuxjeuxkeux games

Akshi games

Goo Games

Bizzon Case

Sebbene le app in questione siano state utilizzate per diffondere Electron Bot, Check Point sostiene che gli hacker possano cambiare in qualsiasi momento il payload del deopper. Tradotto: le app in futuro potrebbero essere usate per installare altri codici malevoli sul computer della vittima.