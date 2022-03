Ablo: l’applicazione per conoscere persone in tutto il mondo arriva anche in Italia

L’1 marzo, proprio oggi, è riconosciuto come Giornata Mondiale del Complimento, un giorno in cui è bene fare caso ad alcune delle azioni più naturali che esistano, i complimenti. Per celebrare il tutto nel migliore dei modi, Ablo è da poco arrivato in Italia, stiamo parlando di un social pensato per permettere alle persone di scambiare conversazione con complimenti, forse il modo migliore per riuscire a rompere il ghiaccio con un qualunque sconosciuto, scoprendo nuove realtà e culture.

Il tutto risulta disponibile sia su iOS che su Android, ed è anche stato scelto nel 2019 da parte di Google Play come migliore app, con un totale di 30 milioni di utenti in oltre 230 paesi arrivati nel giro di solamente 6 mesi dal lancio. Si parla in Italia di 255 mila iscritti e 1,8 milioni in tutta Europa, con una costante crescita, che avviene grazie al continuo supporto dell’enorme community sempre pronta a voler conoscere nuove persone in tutto il mondo.

Stando ai primi dati, gli italiani hanno iniziato a interagire in maggior numero con brasiliani, colombiani, indiani e turchi attraverso messaggi, video-chiamate e live stream. Grazie alle possibilità dell’applicazione, si ha modo di fruire della traduzione in tempo reale ed evitare quindi ogni tipo di barriera linguistica, interagendo con gli utenti da tutto il mondo senza che alcun tipo di limitazione possa farsi presente per fermare il processo.

Nonostante non sia impossibile trovare la propria anima gemella sull’applicazione, c’è da dire che il tutto non viene definito come specifico per quel che riguarda il campo del dating, e anzi risulta abbastanza distante da quest’ultimo, in quanto si parla principalmente di conoscere semplicemente nuovi utenti per scoprire culture, lingue e tradizioni comodamente dal proprio smartphone. Ovviamente, si ha modo di divertirsi ed espandere la propria cultura come si preferisce, dato che Ablo non impone alcun tipo di limite in tal senso.