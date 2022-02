TikTok: la durata massima dei video sale a 10 minuti

Colpo di scena in casa TikTok, che ha deciso di aumentare ulteriormente le possibilità degli utenti per quel che concerne il minutaggio dei video.

Abbiamo visto nel corso dei mesi la piattaforma di TikTok aggiornarsi sotto diversi punti di vista. Parliamo di un nuovo vero e proprio social network pensato per mettere in contatto gli utenti con dei video obbligatoriamente brevi, proprio come da tradizione della piattaforma, al punto che il successo riscosso con questo tipo di format ha permesso la creazione di ulteriori riproposizioni simili sotto diverse salse. Impossibile non pensare ai reel adottati da meta ad esempio, ma c’è da dire che i costanti update di TikTok hanno aggiornato anche questo fattore.

Si è da poco infatti visto il contatore dei minuti di video massimo salire a 3 minuti solo di recente, il che ha aperto agli utenti che volevano realizzare dei contenuti più lunghi un mare di possibilità. Ecco però che, come confermato dal colosso alle pagine di TechCrunch, la scelta è stata quello di aumentarlo ulteriormente, portandolo nello specifico a un totale di 10 minuti, ben oltre 3 volte rispetto a quanto veniva imposto dall’applicazione fino a oggi.

A quanto pare, almeno stando a quanto dichiarato, i test per questo tipo di funzionalità sono andati avanti per mesi, e gli utenti avranno ora modo man mano di mettere mano sulla feature aggiuntiva. Parliamo come sempre di un update che richiede diverso tempo prima di arrivare su tutti i dispositivi del mondo, e che quindi potrebbe comparire sui vostri smartphone solamente fra qualche tempo. Come spiegato in via ufficiale dalla compagnia, si parla di una scelta pensata per aumentare le possibilità creative degli utenti.

C’è da dire che, partendo dai 15 secondi iniziali, abbiamo visto un aumento graduale, fattore che ha permesso a quest’ultimo di non rivoluzionare fin da subito le potenzialità della piattaforma, ma piuttosto di adeguarla man mano alle necessità degli utenti che la curano.