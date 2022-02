Red: il video ufficiale della canzone Nobody Like U

Disney Music VEVO ha rilasciato il video ufficiale di Nobody Like U, tra le canzoni ufficiali del nuovo film Disney Pixar, Red.

In Red, nuovo film Disney Pixar in arrivo in esclusiva su Disney+ a partire dall’11 marzo, la musica ha un ruolo importante, data anche l’età della protagonista, un’adolescente in fissa per la boyband 4*Town: ecco dunque il primo video musicale della canzone Nobody Like U.

Manuelito “Hell Raton” (Robaire), BALTIMORA (Tae Young), Versailles (Aaron T.), Karakaz (Jesse) e Moonryde (Aaron Z.) prestano le proprie voci nei dialoghi dei componenti dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.

Diretto da Domee Shi -vincitrice del Premio Oscar per il cortometraggio del 2018 Bao– e prodotto da Lindsey Collins, il nuovo lungometraggio d’animazione targato Pixar Animation Studios arriverà nei cinema a marzo 2022.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE). La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei.

