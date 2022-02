Chucky 2: la seconda stagione uscirà nel 2022, ecco il primo poster

Dopo che è stato annunciato il rinnovo della serie TV Chucky per una seconda stagione, il creatore Don Mancini ha diffuso un poster dedicato proprio a Chucky 2, in cui è stata confermata l’uscita per il 2022 del telefilm.

Qui sotto trovate il poster dedicato a Chucky 2.

Lo stesso Don Mancini ha detto in precedenza sul rinnovo:

Siamo entusiasti all’idea di poter pensare alla seconda stagione di Chucky, e per questo voglio ringraziare i nostri partner di USA Network, SYFY e UCP, che ci hanno aiutato a portare il personaggio sul piccolo schermo. Ed a tutti i fan voglio dire: non è ancora finita, conviene che vi guardiate alle spalle anche nel 2022.

La storia raccontata nella prima stagione è in continuity con i film, e funge quindi da proseguimento, e inizia con una tranquilla svendita di città, dove è presente una bambola vintage di Chucky. Da qui l’iconico personaggio semina morte e terrore nella cittadina, richiamando alleati e nemici del suo passato e minacciando di rivelare le sue origini.

Alex Vincent ritorna nei panni di Andy, il bambino tormentato dalla bambola assassina nel primo film dedicato, mentre Christine Elise riprende il ruolo di Kyle, la sorella di Andy’s. Brad Dourif fa ancora una volta la voce di Chucky, mentre la figlia, Fiona Dourif ritorna a vestire i panni di Nica Pierce. Jennifer Tilly è ancora Tiffany Valentine, la sposa di Chucky.

In Italia la prima stagione di Chucky è stata trasmessa su Italia Uno.