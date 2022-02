Red: Domee Shi e Lindsey Collins a Roma, il video dal red carpet

Regista e cast della nuova pellicola Disney Pixar a Roma per presentare Red, in arrivo in esclusiva su Disney+ dall'11 marzo.

La regista vincitrice dell’Academy Award Domee Shi e la produttrice Lindsey Collins hanno presentato ieri a Roma il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Red (disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dall’11 marzo), insieme ad alcune delle voci italiane del film: ecco le foto e il video dal red carpet capitolino.

Tra i protagonisti della giornata Shi Yang Shi, che presta la propria voce a Jin Lee, il padre affettuoso e amorevole di Mei; Marco Maccarini e Federico Russo, che interpretano un conduttore radiofonico e un annunciatore televisivo. Con loro anche Manuelito “Hell Raton” (Robaire), BALTIMORA (Tae Young), Versailles (Aaron T.), Karakaz (Jesse) e Moonryde (Aaron Z.) che prestano le proprie voci nei dialoghi dei componenti dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.

Durante la serata gli ospiti hanno potuto immergersi nelle atmosfere del film, ambientato nei primi anni 2000. Sul red carpet hanno sfilato volti dello spettacolo e del web tra cui Serena Autieri, Enrico Brignano e Flora Canto, Manuela Arcuri, i DinsiemE e molti altri ancora, oltre ai doppiatori del film Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya) e Antonella Giannini (Nonna).

In occasione della presentazione di Red in Italia, un Frecciarossa 1000 con grafica dedicata è arrivato alla stazione Termini di Roma, accolto dalla regista premio Oscar Domee Shi, dalla produttrice Lindsey Collins e da alcune delle voci italiane. Il treno pellicolato viaggia sui binari italiani e, a partire dalle prossime settimane, a bordo di Frecciarossa e Frecciargento i bambini riceveranno una sorpresa di benvenuto a tema Disney. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della partnership siglata da Trenitalia e The Walt Disney Company Italia ed è la prima di altre attività in programma nei prossimi mesi. Inoltre, ai gruppi familiari composti da 2 a 5 persone Trenitalia riserva l’offerta Bimbi Gratis che consente ai minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e IntercityGiorno.

Sinossi ufficiale del film:

Il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso! Red è diretto dalla vincitrice dell’Academy Award Domee Shi (cortometraggio Pixar Bao) e prodotto da Lindsey Collins.

