NVIDIA sarebbe stata vittima di un grosso attacco hacker

Come ripreso sulle pagine di TechRadar e riportato dal The Telepgragh, NVIDIA ha da poco visto un grosso colpo da parte di hacker non meglio definiti, il quale sarebbe arrivato all’incirca in concomitanza con lo scoppio della guerra in Ucraina, e avrebbe portato il colosso a tenere offline alcuni dei propri servizi per via di ciò.

Ovviamente, non è detto che si sia trattato di un evento legato alla guerra, considerando che la compagnia non ha commentato la situazione in tal senso. Trovate le parole di un portavoce, riportate a TechRadar, qui di seguito:

Stiamo investigando sull’incidente. Il nostro business e le attività commerciali continuano ininterrottamente. Stiamo ancora valutando la natura e lo scopo dell’evento e non abbiamo al momento alcuna informazione da condividere.

A quanto pare a soffrire sarebbero stati i sistemi di email del colosso e alcuni degli strumenti degli sviluppatori, proprio negli ultimi due giorni, con il tutto che sarebbe stato causato da un hacker intrufolato nel network della compagnia. Resta ancora ovviamente da capire maggiori dettagli in merito a quanto avvenuto, con la compagnia che sta ora investigando grazie ai propri mezzi e avrà forse presto modo di aggiornarci sul tutto.