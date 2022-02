Ironheart: Lyric Ross si unisce al cast della serie Marvel su Disney+

L'attrice di This Is Us Lyric Ross entra nel cast della serie Marvel Ironheart, prossimamente su Disney+.

Il cast della nuova serie Marvel Ironheart si arricchisce di una nuova interprete: si tratta di Lyric Ross, già vista in This Is Us nel ruolo di Déjà Pearson, che si calerà in un personaggio inedito ancora non rivelato ma comunque centrale, come un ruolo di supporto della protagonista.

Il personaggio di Riri “Ironheart” Williams apparirà prima, a quanto pare, con un piccolo ruolo in Black Panther: Wakanda Forever, per poi tornare nella serie a lei dedicata, dove sarà nuovamente interpretata da Dominique Thorne.

Il personaggio di Ironheart, nei fumetti, è piuttosto recente, avendo debuttato sulle pagine dei comics nel 2016, tratteggiata come un giovane genio che Tony Stark mette sotto la sua ala protettiva, portando alla creazione di una versione personalizzata dell’armatura di Iron Man.

E se il film cinematografico arriverà sugli sui grandi schermi a luglio, non abbiamo ancora una data effettiva per la serie, che si pensava uscisse nel 2022, ma dato che siamo ancora alle prese coi casting potremmo anche dover attendere l’anno prossimo: del resto, dopo l’ormai prossimo Moon Knight, dovrebbero prima arrivare su Disney+ Secret Invasion, Ms. Marvel e She-Hulk, quindi realisticamente Ironheart potrebbe essere parte del “pacchetto” 2023, insieme alle serie su Echo e Agatha Harkness, spin-off rispettivamente di Hawkeye e WandaVision.

Leggi anche: