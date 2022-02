Sally Kellerman: morta l’interprete candidata all’Oscar per MASH

Gli appassionati la ricorderanno nei panni di Margaret “bollore” Houlihan, il personaggio di MASH con cui si è guadagnata una nomination agli Oscar: Sally Kellerman si è spenta all’età di 84 anni a Woodland Hills, in California.

A rendere nota la notizia della scomparsa di Sally Kellerman è stato il suo ufficio stampa, Alan Eichler, che ha confermato come l’attrice sia morta a causa delle complicazioni dovute alla demenza. La Kellerman è apparsa in diversi film di Robert Altman, tra i quali possiamo citare Prêt-à-Porter e Anche gli uccelli uccidono.

Inoltre Sally Kellerman è apparsa in lungometraggi come Il Terzo Giorno, Lo Strangolatore di Boston, Una piccola storia d’amore. Anche in televisione l’interprete è apparsa in diversi telefilm popolari, come Star Trek e L’Ora di Alfred Hitchcock.

Ma, oltre alla carriera da attrice, Sally Kellerman ha coltivato anche il percorso di cantante, grazie ad un album uscito nel 1972 intitolato Roll with the Feelin’, ed un altro pubblicato nel 2009 dal titolo Sally. Nel 2014, invece, Sally Kellerman ha pubblicato un’autobiografia intitolata Read My Lips: Stories of a Hollywood Life.

Ricordiamo che il film di maggiore successo dell’attrice, MASH, ha ottenuto la Palma D’Oro alla ventitreesima edizione del Festival di Cannes.