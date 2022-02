Red: le interviste al cast vocale del film Disney Pixar

Ecco le interviste alle voci italiane del nuovo film Disney Pixar Red, in arrivo in esclusiva su Disney+ l'11 marzo.

Inizialmente previsto per l’arrivo in sala, il nuovo film Disney Pixar Red è stato successivamente dirottato direttamente su Disney+ come esclusiva della piattaforma streaming, come precedentemente successo per Luca: la pellicola arriverà l’11 marzo. Intanto, possiamo vedere le interviste video al cast vocale italiano.

In occasione dell’anteprima stampa, difatti, Ambra Angiolini (voce di Helen), Hell Raton e Baltimora (Robaire e Tae Young), Sabrina Impacciatore (Lily), Shi Yang Shi (Jin Lee), Marco Maccarini e Federico Russo hanno parlato di questa loro nuova esperienza al doppiaggio.

Diretto da Domee Shi -vincitrice del Premio Oscar per il cortometraggio del 2018 Bao– e prodotto da Lindsey Collins, il nuovo lungometraggio d’animazione targato Pixar Animation Studios arriverà nei cinema a marzo 2022.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE). La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei.

