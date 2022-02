Netflix marzo 2022: le novità sulla piattaforma streaming, arriva Bridgerton 2

Netflix Italia ha appena pubblicato un video dedicato a tutte le novità che saranno disponibili sulla piattaforma streaming a marzo 2022. Tra le produzioni originali in uscita ci sarà l’attesissima seconda stagione di Bridgerton, ed il film con Ryan Reynolds The Adam Project.

Ecco il video con le novità di marzo 2022 su Netflix.

L’1 marzo usciranno la serie TV The Guardians of Justice, il documentario Coinquilini Impossibili, e poi Tutta la vita davanti e Una bionda in carriera; il 4 marzo sarà la volta del film Il Filo Invisibile, e di Frammenti di Lei; l’8 uscirà la seconda stagione di Guida Astrologica per cuori infranti; il 9 uscirà la quinta stagione di The Last Kingdom; il 10 sarà la volta della serie animata Kotaro abita da solo e del cult Lo Chiamavano Trinità; l’11 uscirà il lungometraggio originale con Ryan Reynolds intitolato The Adam Project, oltre alla quarta stagione di Formula 1: Drive to Survive.

Il 18 marzo sarà la volta dello spin-off di Big Mouth intitolato Human Resources, e della serie realizzata da Alessandro Cattelan intitolata Una semplice Domanda, e poi arriveranno il film Windfall, ed il documentario Animal: Il Meraviglioso Regno Animale con la sua seconda stagione; il 25 marzo uscirà l’attesissima serie Bridgerton 2, ed il 28 marzo arriverà la seria animata Thermae Romae Novae.

