Motorola Edge Plus 2022 arriva negli Stati Uniti, ma è il nostro Edge 30 Pro

Il brand di Motorola ha da poco portato in America un prodotto che non risulta particolarmente nuovo, anche se di sicuro molti utenti degli USA avranno piacere nel poter mettere mano sullo smartphone che fino a poco tempo fa non risultava accessibile. Parliamo del Motorola Edge Plus 2022, device che di nuovo all’effettivo ha solamente il nome, visto che si parla del Moto Edge 30 Pro che abbiamo già visto nel nostro paese, e che quindi si presenta come rebranding nel territorio americano.

La compagnia ha deciso di lanciare il device al prezzo di partenza di 999,99$ negli Stati Uniti, offrendo però uno sconto a tempo limitato per il lancio che permette di risparmiare un totale di 100$ sul totale, in maniera simile a come alcune aziende offrono alcuni prodotti, ma con un taglio del prezzo interessante. Per quel che riguarda le specifiche tecniche del “nuovo” gioiellino, troviamo uno schermo da 6,7 pollici Full HD+ P-OLED con refresh rate di 144 Hz e touch sampling rate di 360 Hz, compatibile con HDR+.

Il SoC scelto è lo Snapdragon 8 Gen 1, proprio come con la nostra versione, top-end che di sicuro non deluderà gli americani in cerca di un top di gamma. Gli utenti hanno modo di personalizzare i tagli di memoria in base alle proprie esigenze, scegliendo fra 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, nonché fra 128 GB, 256 GB o 512 GB di spazio per l’archiviazioni, opzioni più che permissive.

Troviamo un setup con 3 fotocamere, di cui una primaria da 50 MP, un’ultrawide da 50 MP e una 2 MP di profondità, oltre che un sensore da 60 MP per i selfie e le videochiamate. Si parla del sistema operativo Android 12 fin dal lancio, oltre che di una batteria da 4.800mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, una riduzione rispetto alle nostre versioni da 68 W.