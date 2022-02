MediaTek domina ancora nella classifica dei SoC più utilizzati del Q4 2021

Recentemente, i dati del mercato mobile sono stati pubblicati e approfonditi sulle pagine di Gizmochina. Parliamo come sempre di un settore pronto a stupire gli utenti con le proprie novità, seppur si parli di una crescita del mercato che riguarda solamente il 5%, dopo che negli scorsi mesi abbiamo avuto dei periodi abbastanza bui. I dati iniziali indicano che la metà dei SoC (System on a Chip) inseriti nei telefoni offrivano il supporto al 5G, segnale di come la tecnologia stia continuando a evolversi.

Troviamo come sempre MediaTek al primo posto, con Qualcomm che però tiene testa al colosso e ha registrato dei miglioramenti del 33% per quel che riguarda il mondo degli smarthpone. Stando ai dati del Q4 2021, MediaTek ha un 33% di presenza sul mercato, nonostante delle correzioni dell’inventario abbiano abbassato le vendite totali, con i Dimensity 9000 che sono stati un successo a livello di ricavi. Qualcomm si trova alle calcagna dell’azienda, con un 30% confermato, e con un possibile salto che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi e anni.

Se si paragona il mercato della fine dello scorso anno a quello del Q4 2020,troviamo una crescita del 18%, il che è sicuramente un dato positivo, nonostante la continua carenza di scorte e i vari problemi che le compagnie hanno riscontrato nel corso degli ultimi mesi. Risulta inoltre che Apple si è classificata in terza posizione con una presenza del 21% grazie al successo dei suoi iPhone 13, che sono risultati particolarmente vincenti nel periodo festivo dello scorso anno.

Troviamo poi in classifica UNISOC, con un 11%, forse modesto rispetto alle prime posizioni, ma comunque davvero di rilievo se si considera che nel corso del 2021 le vendite sono più che raddoppiate, con nuovi clienti come Honor, Realme, Motorola, ZTE, Transsion e addirittura Samsung.