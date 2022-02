Honor X8: trapelano le specifiche tecniche per il lancio globale

Honor ha deciso di tornare alla carica con un nuovo dispositivo pensato per tenere l’azienda in alto nella classifica dei marchi cinesi. Stiamo parlando di una compagnia nata come Huawei e successivamente diventata indipendente, che come anticipato da dei report sembra ormai pronta a lanciare nuovi smartphone facenti parte della serie Honor X8. Abbiamo a che fare con dispositivi che dovrebbero essere portati a quanto pare nel mercato globale, in maniera simile a quanto visto con Realme e Xiaomi.

Sembra infatti che il colosso abbia intenzione di rebrandizzare alcuni dei suoi dispositivi, seppur con qualche differenze, portandoli nel resto del mondo per migliorare la propria situazione in ogni mercato, stando a quanto anticipato da WinFuture e ripreso da GizChina. Stando a quanto svelato, l’Honor X8 non arriverà nel resto del mondo al 5G, fermandosi quindi al classico 4G, ma verrà migliorato sotto ulteriori aspetti. Si parla dell’arrivo del SoC Snapdragon 680, visto che il device dovrebbe offrire 4 core ARM Cortex-A71 con clock di 2,4 GHz e 4 core ARM Cortex-A53 con clock di 1,9 GHz.

Per quel che riguarda la memoria, troviamo una base di 6 GB di RAM anticipata, oltre che un minimo di 128 GB di spazio per l’archiviazione espandibile attraverso micro SD. Seppur non ci siano al momento dettagli in merito alla batteria, pare che questa risulterà particolarmente grande, ma che sarà compatibile solamente con la ricarica rapida a 18 W.

La versione europea, per cui attendiamo ancora conferme ufficiali, dovrebbe aggirarsi su prezzi intorno ai 200 euro e venire svelata nel corso del Mobile World Congress 2022, durante i quali dovremmo scoprire anche se i device utilizzeranno i Google Mobile Services, dettaglio particolarmente importante per l’utenza italiana, nonostante nel corso degli anni le alternative siano man mano riuscite a eguagliare l’offerta del colosso di Mountain View.