Green Pass: offline in tutta Italia il sistema per il riscatto

In queste ore risulta offline in tutta Italia il sistema per il riscatto del Green Pass. L'App Io dà un messaggio d'errore.

In queste ore risulta offline in tutta Italia il sistema per il riscatto del Green Pass. Non si conoscono ancora le cause del disservizio, né conosciamo una possibile tempistica per la risoluzione del problema.

La certificazione verde viene rilasciata in seguito alla vaccinazione ed ha una durata variabile a seconda della dose ricevuta. Viene anche rilasciata in seguito a tampone, che tuttavia non dà diritto al cosiddetto ‘Super Green Pass‘ (fondamentale per accedere in molti luoghi pubblici, oltre che nei luoghi di lavoro).

Sembra che i disservizi non riguardino i Green Pass già emessi e scaricati dall’utente. In altre parole: i green pass già riscattati e scaricati rimangono validi e l’app VerificaC-19 dovrebbe essere perfettamente in grado di effettuare i controlli.

I problemi potrebbero tuttavia persistere per tutte le persone che non hanno mai scaricato il certificato – non importa se in formato cartaceo o se salvato nella galleria del telefono -, ma che fino ad oggi si sono sempre affidati all’app IO per accedere al Green Pass. È proprio l’app Io a restituire un messaggio d’errore se si tenta di accedere al certificato. “Non è stato possibile recuperare i dati del tuo certificato: riprova“, si legge nell’avviso. Ma anche riprovando all’infinito il risultato non cambia. Sono già migliaia gli utenti in tutta Italia che hanno segnalato il problema.

Per il momento i canali social ufficiali dell’App Io non hanno pubblicato nessun aggiornamento, seguendo la (per nulla sana) abitudine degli enti italiani di utilizzare i social network esclusivamente per marketing e comunicazioni istituzionali, ma quasi mai per rispondere e rassicurare gli utenti in caso di disservizi.