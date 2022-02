Google agli impiegati di Kiev: “Restate al sicuro”

Com’è ormai noto, la guerra ha da poco colpito l’Ucraina per via delle invasioni russe, e mentre il conflitto va purtroppo avanti, in attesa di novità in merito a quando il tutto potrà essere fermato Google ha da poco commentato la situazione.

Come riporta Business Insider, la divisione europea della compagnia ha contattato gli impiegati di Kiev che si trovano a combattere con la pessima situazione del paese, chiedendo loro di barricarsi al sicuro e di limitare tutti i movimenti.

Il colosso ha ovviamente dei dipendenti anche in Ucraina, visto che si tratta di una compagnia che agisce in tutto il mondo, e che ha anche stabilito degli uffici nel paese. Nonostante al momento non sia chiaro di quante persone si stia parlando, le pagine di LinkedIn, come riporta GizChina, indicano la presenza di 200 impiegati full-time nel paese.

Il team ha quindi pensato alla salute e alla sicurezza dei dipendenti prima di tutto, come in realtà si è già trovato a fare in situazioni simili che potessero mettere a repentaglio la vita degli impiegati, com’è ad esempio avvenuto per il Covid.

Stando a quel che sappiamo, sembra che gli uffici in Ucraina potrebbero essere presto essere tra le altre cose bloccati, nel caso in cui l’attacco della Russia aumentasse di scala.