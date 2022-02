Batgirl: Michael Keaton si mostra (nell’ombra) con il costume di Batman

25—Feb—2022 / 8:56 AM

Michael Keaton ha voluto finalmente rivelarsi nei panni di Batman, direttamente dal set di Batgirl: l’attore ha postato su Instagram una immagine di sé con il costume addosso, però ha voluto utilizzare la sua ombra per mostrarsi in uno scatto.

Qualche mese fa lo stesso Michael Keaton ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a vestire di nuovi i panni del cavaliere oscuro. Ecco le sue parole:

Ero curioso, ma il fatto di essere curioso di capire come sarebbe stato indossare di nuovo i panni del personaggio non vuol dire che lo volessi davvero fare. Però era passato tanto tempo da quando lo avevo fatto, e doveva comunque essere un qualcosa fatto bene e per la giusta ragione.

Batgirl è diretto dai registi di Bad Boys for Life Bilall Fallah e Adil El Arbi, con una sceneggiatura realizzata da Christina Hodson, che ha già lavorato a Birds of Prey ed al prossimo film The Flash.

Nel lungometraggio vedremo JK Simmons ritornare a vestire i panni del Commissario James Gordon, Michael Keaton nella parte di Bruce Wayne / Batman, Brendan Fraser sarà il villain Firefly e Jacob Scipio in un ruolo ancora non rivelato: la protagonista sarà Leslie Grace.