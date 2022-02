Under the Banner of Heaven: Andrew Garfield nel trailer della serie FX

FX lancia il trailer della sua nuova serie Under the Banner of Heaven, con protagonista un detective interpretato da Andrew Garfield.

Under the Banner of Heaven è la nuova serie FX, esclusiva Hulu, con protagonista Andrew Garfield: vi presentiamo oggi il trailer ufficiale dello show, che non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Starring Andrew Garfield and inspired by the true crime bestseller by Jon Krakauer, FX's Under the Banner of Heaven is coming soon. Only on Hulu. From Academy Award® winners Dustin Lance Black, Ron Howard, and Brian Grazer. pic.twitter.com/6Uo9gErcbl — FX Networks (@FXNetworks) February 23, 2022

Tratto dal bestseller investigativo omonimo di Jon Krakauer, la serie è scritta dal pluripremiato sceneggiatore premio Oscar Dustin Lance Black, con Ron Howard e Brian Grazer tra i produttori.

Nel telefilm Garfield (che sta vivendo il momento più felice della sua carriera, grazie a Spider-Man: No Way Home e Tick, Tick… Boom!) interpreta il detective Pyre, aderente al credo della Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, che si ritroverà a dover mettere in discussione la sua fede mentre è sulle tracce di un terribile assassino.

