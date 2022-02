Stranger Things: Kevin Smith rivela di non aver mai visto un episodio della serie TV

Considerando che Kevin Smith è uno dei personaggi più nerd di Hollywood, nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare che il regista e attore non avesse mai visto un episodio della popolarissima serie TV Stranger Things. Ma tant’è, e Smith ne ha parlato nel suo podcast Fatman Beyond.

Ecco cosa ha detto il regista di Clerks sulla sua mancanza nei riguardi di Stranger Things:

Eccoci, è arrivato il momento in cui internet dirà ‘tu, brutto pezzo di m***a’: non ho mai visto un episodio di Stranger Things. E non applaudite, perché non voglio dire che questa cosa mi rende tosto. Quando il missile è partito sembrava troppo tardi per salirci a bordo, quando le persone dicevano ‘questa serie è f***ente brillante’. Io ci ho girato intorno, e durante la pandemia ho pensato di immergermi nella visione, ma sono usciti altri grandi show televisivi. Però mi è piaciuto molto quel poco che ho visto, compresi i trailer.