Kraven The Hunter: Taylour Paige sarà Calypso?

Il film sul personaggio di Kraven The Hunter, il villain dei fumetti Marvel (e principalmente avversario di Spider-Man) rimane ancora avvolto nel mistero, nonostante manchi meno di un anno alla sua uscita: il sito Illuminerdi, tuttavia, fornisce oggi due interessanti indiscrezioni sull’eventuale interprete di Calypso e sul ruolo nella pellicola di Russell Crowe.

Sappiamo, difatti, che il ruolo del protagonista è nelle mani di Aaron Taylor-Johnson, che interpreterà dunque Sergei “Kraven” Kravinoff, mentre Fred Hechinger vestirà i panni del fratellastro, Dmitri “Camaleonte” Smerdyakov. Russell Crowe, confermato nel cast in un ruolo non ancora rivelato, probabilmente sarà il padre dei due, ovvero Nikolai Kravinoff.

Un altro personaggio che sarà presente nella pellicola sarà quello della sacerdotessa voodoo Calypso, per la quale era in trattative Jodie Turner-Smith: a quanto sembra, però, ora sarebbe Taylour Paige a essere vicina alla parte.

L’attrice, protagonista di Zola e vista anche in film e serie come Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, Gray’s Anatomy e High School Musical 3, sarebe un’ottima scelta per interpretare la controparte femminile di Kraven, che nei fumetti originali vanta estesi poteri di magia nera, con i quali ha più volte garantito vantaggi sovrannaturali a Kraven per le sue “cacce”.

Il film sarà diretto da J.C. Chandor, con la produzione che è stata affidata ad Avi Arad e Matt Tolmach. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk lavoreranno alla sceneggiatura.

Kraven the Hunter è un film che fa parte dell’espansione dello spiderverso della Sony, che grazie a Venom ed a Morbius ha già iniziato a mostrare il suo potenziale. A Venom sono stati già dedicati due film, mentre quello su Morbius, con Jared Leto protagonista, arriverà al cinema ad aprile. Il lungometraggio su Kraven uscirà nel gennaio 2023.

