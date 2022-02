Ghost in the Shell: SAC_2045 2, trailer per la seconda stagione dell’anime Netflix

Torna l'universo creato da Masamune Shirow con Ghost in the Shell: SAC_2045 2, seconda stagione anime su Netflix: ecco il trailer.

Torna su Netflix il celebre universo narrativo di Ghost In the Shell con Ghost in the Shell: SAC_2045 2, sequel creato da Masamune Shirow sotto forma di serie anime in computer grafica 3D. Ecco dunque il trailer di questa nuova stagione.

I registi Kenji Kamiyama, Shinji Aramaki e SOLA DIGITAL ARTS tornano così a collaborare dopo il precedente di Ultraman. SAC_2045 è la prima serie di Ghost In the Shell con doppia regia.

Questa la sinossi ufficiale:

Siamo nel 2045. Nel mondo imperversa una sistematica “guerra sostenibile”, ma il pubblico non è ancora consapevole del rischio di estinzione per mano dell’intelligenza artificiale. Mentre il maggiore Motoko Kusanagi, ormai trasformata completamente in cyborg, e gli altri ex membri della Sezione di pubblica sicurezza n. 9 si sono messi a fare i mercenari, ecco apparire misteriosi esseri chiamati “postumani”. Le superpotenze mondiali cercano di affrontare il pericolo e per questo viene riaperta la Sezione 9.

Leggi anche: