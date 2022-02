Tesla: Elon Musk vuole portare Steam sulle auto

Elon Musk, come riportano le pagine di Electrek, ha da poco parlato dei propri piani relativi alla possibilità di migliorare il supporto delle Tesla al mondo dei videogiochi. Nel corso dei mesi e degli anni, sia per quel che riguarda il debutto di alcuni giochi sulle vetture, sia per quel che concerne la passione dell’imprenditore per la cultura pop, non sono mai mancati approfondimenti legati ai videogiochi.

Abbiamo però questa volta a che fare con un cambiamento che potrebbe risultare epocale, dato che non si parla del supporto di solamente alcuni specifici titoli, come avvenuto fino a oggi, ma della vera e propria possibilità di far girare Steam sulle vetture.

Seppur il tutto richiederebbe del lavoro extra, come sta avvenendo ad esempio per far girare Borealis su Chrome OS, c’è da dire che a bordo le Tesla hanno un computer piuttosto potente, il quale si occupa infatti di moltissimi calcoli ed è pensato anche per gestire al meglio Full Self-Driving.

Come spiegato, non si parla ovviamente di una novità imminente, quanto più di un progetto a lungo termine, di cui verosimilmente avremo modo di conoscere un numero maggiore di novità nel corso dei prossimi mesi, sperando che i lavori abbiano modo di procedere a gonfie vele.