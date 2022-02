Oscar 2022: otto categorie non saranno premiate in diretta

L'Academy ha rivelato, attraverso un comunicato, che otto categorie su ventitre durante la cerimonia degli Oscar 2022 non saranno premiate in diretta, ma registrate.

Per gli Oscar 2022 è scoppiata una nuova polemica: il The Hollywood Reporter ha rivelato che otto delle ventitre categorie premiate non saranno riportate in diretta, bensì avranno delle premiazioni preregistrate. Si tratta di una decisione simile a quella presa durante la cerimonia del 2018 per rendere più snella la diretta.

Queste sono le otto categorie degli Oscar 2022 che non saranno premiate in diretta:

Cortometraggio documentaristico

Cortometraggio d’animazione

Cortometraggio live action

Montaggio

Trucco e parrucco

Colonna sonora

Scenografie

Sonoro

David Rubin, il presidente dell’Academy, si è così espresso sulla decisione presa:

Dopo aver attentamente ascoltato e raccolto dei feedback dalla nostra community, dai partner del network, e da tutti coloro che amano gli Oscar, è risultato evidente il fatto di dover prendere delle decisioni per la messa in onda che vanno nell’interesse dello show e della nostra organizzazione. Quando abbiamo deciso di produrre gli Oscar abbiamo riconosciuto il fatto che si trattasse di un evento televisivo ed abbiamo dato priorità al pubblico della TV per rendere lo show vitale e rilevante. Perciò, per poter dare al pubblico più tempo di godere dei momenti d’intrattenimento, degli sketch comici, delle parti musical, abbiamo deciso di fare dei cambiamenti. Faremo tutto questo ricordandoci anche del fatto di offrire ai candidati i nomination un’esperienza che capita una volta sola nella vita.

Secondo quanto rivelato da Rubin lo show inizierà un’ora prima della messa in onda, così da consentire la registrazione di otto premiazioni che saranno riportate durante la diretta. Il tutto permetterà di fruire di una cerimonia che durerà in totale tre ore. Ricordiamo che la 94esima cerimonia degli Oscar si svolgerà presso il Dolby Theatre di Los Angeles il 28 marzo.