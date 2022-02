Vesuvio: trailer e foto del documentario di Giovanni Troilo al cinema il 14 marzo

Ecco trailer e foto del documentario evento speciale al cinema il 14, 15 e 16 marzo: Vesuvio - Ovvero come hanno imparato a vivere in mezzo ai vulcani.

Dopo essere stato presentato in anteprima alla 31° edizione del Noir in Festival a Milano lo scorso dicembre, il documentario Vesuvio – Ovvero: come hanno imparato a vivere in mezzo ai vulcani, diretto da Giovanni Troilo, arriverà al cinema come evento speciale il 14, 15 e 16 marzo: ecco trailer, foto e poster del film.

Prodotto da Dazzle Communication e distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, il film è a firma di Giovanni Troilo, documentarista di successo noto per documentari d’arte come il recente Frida – Viva la vida, che mette ora in scena un documentario di grande fascino che racconta l’ombra lunga della catastrofe in uno dei territori più suggestivi e inquietanti d’Italia, lungo le pendici del Vesuvio e tra i minacciosi crateri partenopei, e lo fa con un linguaggio unico, al confine tra fiction e documentario.

Attraverso le storie, spesso al limite del paradossale, di coloro che si trovano a vivere su di una vera e propria bomba a orologeria, Troilo indaga il rapporto di simbiosi profonda che lega questa straordinaria umanità ai suoi vulcani e le ragioni – razionali e irrazionali – che inducono a vivere questo rapporto di continuo scambio con la montagna nera.

Questa la sinossi ufficiale:

L’area metropolitana di Napoli è una delle più densamente abitate del pianeta ed è compresa tra il Vesuvio ed i Campi Flegrei, due tra i vulcani attivi più pericolosi al mondo. Oltre un milione di persone vivono nella cosiddetta zona rossa, pronte ad essere evacuate al primo segnale di eruzione. Forse.

