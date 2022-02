L’assistente di Volo – The Flight Attendant 2: Kaley Cuoco rivela la fine delle riprese

La protagonista di L'assistente di Volo - The Flight Attendant, Kaley Cuoco, ha ufficialmente annunciato la fine delle riprese di The Flight Attendant 2.

Gli appassionati di The Flight Attendant, conosciuto in Italia come L’Assistente di Volo, hanno da poco ricevuto delle novità sullo sviluppo di The Flight Attendant 2, considerando che la protagonista Kaley Cuoco ha rivelato attraverso Instagram la conclusione delle riprese della serie TV.

Qui sotto trovate il post di Kaley Cuoco che annuncia la fine delle riprese di The Flight Attendant 2.

Ecco cosa ha detto la Cuoco nel post:

Tre Paesi diversi, sette mesi di lavoro, tanti alti e bassi, il Covid e altro ancora! Che cast e che squadra di lavoro, non ci sono parole per descrivere la mia gratitudine. Non vedo l’ora che guardiate cosa abbiamo tirato fuori questa volta!

Nella seconda stagione di The Flight Attendant Cassie sta vivendo una vita da sobria a Los Angeles, e lavora anche in collaborazione co la CIA. Ma un incarico oltreoceano la porterà ad assistere ad un omicidio, coinvolgendola in un altro intrigo. Ricordiamo che nei nuovi episodi farà il suo esordio anche Sharon Stone nei panni della madre della protagonista.

In Italia la serie L’assistente di Volo – The Flight Attendant è disponibile su Sky.

