Oppenheimer: la prima immagine del film, anche Kenneth Branagh nel cast

Da poco è stata rivelata la prima immagine tratta dal lungometraggio di Christopher Nolan intitolato Oppenheimer, con Cillian Murphy nei panni del protagonista. Inoltre è stato rivelato un nuovo importante nome del cast: stiamo parlando di Kenneth Branagh (da poco al cinema con Assassinio sul Nilo).

Ecco la prima immagine di Oppenheimer pubblicata da Universal Pictures.

L’immagine mostra il protagonista Robert Oppenheimer con una sigaretta in bocca, un elemento chiave nella vita dello scienziato considerando che fu colpito da un cancro alla gola.

Per quanto riguarda l’ingresso di Kenneth Branagh nel cast di Oppenheimer si tratta della terza collaborazione del regista e attore con Christophern Nolan, considerando che Branagh ha già partecipato a Tenet e Dunkirk.

La storia sarà incentrata sull’invenzione della bomba atomica e sul ruolo di J. Robert Oppenheimer all’interno di questo contesto che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

Il film sarà basato sul libro che ha vinto il premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin. Emma Thomas e Charles Roven con la Atlas Entertainment lavoreranno alla produzione del lungometraggio che vedrà coinvolto lo stesso Christopher Nolan come produttore esecutivo. La distribuzione è affidata alla Universal.