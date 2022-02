Installare Windows 11 Pro senza internet? Presto non sarà più possibile

Oggi è possibile installare Windows 11 Pro anche in assenza di una connessione ad internet. Presto questa opzione verrà rimossa.

Presto non sarà più possibile installare Windows 11 senza essere connessi internet. Il nuovo sistema operativo di Microsoft è disponibile da circa 6 mesi. Fino ad oggi era possibile installare Windows 11 Pro, la versione per professionisti, anche con una procedura offline. A quanto pare questa opzione non rimarrà disponibile ancora molto a lungo.

Lo si legge chiaramente nelle note dell’ultima build di Windows 11 Preview: anche Windows 11 Pro richiederà necessariamente una connessione ad internet durante la fase di inizializzazione del computer. E non solo: Microsoft specifica che in futuro sarà anche richiesto necessariamente il login a Microsoft Account.

I cambiamenti per il momento riguardano esclusivamente la versione Preview di Windows, ma secondo il sito Tech Radar è estremamente probabile che nell’immediato futuro la novità riguarderà tutti gli utenti. Se per qualsiasi esigenza preferite installare Windows 11 Pro con la procedura offline, beh… vi conviene affrettarvi. «Il rischio – scrive il sito specializzato – è che migliaia di utenti siano costretti a rimanere su Windows 10».

Sempre Tech Radar sottolinea che se da una parte il cambiamento difficilmente causerà problemi alla maggioranza degli utenti, questo non è necessariamente vero per quella parte di mondo dove le infrastrutture di rete sono meno disponibili o affidabili.