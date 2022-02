Instagram starebbe riducendo le opzioni di limitazione del tempo massimo giornaliero

Sembra che Instagram stia riducendo le opzioni di limitazione del tempo massimo giornaliero fra cui scegliere per gli utenti che vogliono supporto in tal senso.

Sono molti gli utenti che chiedono una mano a Instagram per aiutarsi nel regolare il tempo massimo in cui utilizzano l’applicazione di Instagram ogni giorno, lasciando che questa segnali eventuali “abusi” rispetto ai tempi preimpostati. Stando a TechCrunch però, come ripreso sulle pagine di The Verge, la compagnia ha deciso per qualche motivo di ridurre le opzioni fra cui gli utenti possono scegliere, “obbligando” quindi gli utenti che vogliono ridurre di molto il loro tempo online a doversi gestire in autonomia.

Si parla infatti di tutte le opzioni che vanno dai 5 ai 30 minuti sparire, con quest’ultimo numero che sembrerebbe pronto quindi a diventare il nuovo limite, e con degli screenshot che segnalano come chi aveva impostato il limite a 10 minuti riceva un avviso di cambiare il tutto con l’aggiornamento dell’applicazione. Questo segnale sottolinea che a quanto pare non si è trattato di un qualche tipo di bug, ma di una scelta intenzionale del colosso, che ha deciso di non concedere scelte che vadano sotto ai 30 minuti.

Al momento la compagnia non ha ancora avuto modo di rispondere alla questione, seppur ci sia da dire che si tratta di un cambiamento alquanto strano, e che all’effettivo il limite massimo di 3 ore, in realtà già di per sé molto permissivo, non è stato apparentemente toccato da questo aggiornamento. Di sicuro, il colosso potrebbe star pensando a ulteriori metodi per tutelare gli utenti, specialmente se facenti parte del pubblico più giovane, che non vogliono spendere molto tempo ogni giorno sul social network in questione.

Resta da vedere se nel corso dei prossimi giorni il colosso si esporrà sulla situazione, parlando nello specifico di questo ambiguo cambiamento e delle ragioni dietro lo stesso, visto che la feature è rimasta intoccata per molto tempo.