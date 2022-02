Il Sony Xperia 5 IV potrebbe non arrivare mai in Italia

Il Sony Xperia 5 IV sulla carta dovrebbe essere il primo smartphone a montare il nuovo Snpadragon 8 Gen 1+. Peccato che potrebbe non arrivare mai in Italia.

Il Sony Xperia 5 IV si farà. Il colosso giapponese starebbe già lavorando al diretto successore dell’Xperia 5 III. A lanciare l’indiscrezione è un prolifico leaker attivo su Weibo, il social network più utilizzato in Cina.

La prossima generazione dello smartphone avrà specifiche da top di gamma e un design compatto, riprendendo quindi la filosofia già vista sull’Xperia attualmente in commercio. Il nuovo Xperia 5 IV avrà un display da 6,1 pollici con Gorilla Glass Victus. Ci si aspetta anche un piccolo passo in avanti sul fronte della batteria, che dovrebbe essere un’unità da 4.500 mAh.

Il cuore dello smartphone sarà il nuovo SoC Snpadragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm. Una variante del chip – lo ricordiamo – ancora inedita e prevista per il secondo semestre del 2022.

Secondo la fonte cinese, non ci saranno grosse novità per quel che riguarda il comparto fotografico. Anzi, troveremo lo stesso assetto montato sull’Xperia III: un sensore principale IMX557 da 12 MP, un ultra-wide IMX363 sempre da 12MP e, quindi, l’IMX663 da 12MP, ossia un un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3x.

Ricordiamo che l’Xperia 5 III era stato presentato lo scorso aprile, per poi entrare in commercio solamente diversi mesi dopo, ad ottobre. Sony potrebbe riprendere lo stesso esatto copione: presentazione tra pochi mesi e un lancio sul mercato ad autunno, in linea con la release attesa della versione ‘Plus’ dello Snapdragon 8 Gen 1.

Che l’Xperia 5 IV stia per arrivare, dunque, pare fuori discussione. La vera domanda è se il device arriverà anche in Italia. Purtroppo il quesito in questo momento non ha una risposta scontata. Sony sembra in procinto di abbandonare il nostro mercato: la scorsa settimana l’eShop di Sony Italia ha chiuso i battenti e tutti i prodotti della famiglia di smartphone Xperia sono scomparsi anche dagli e-commerce dei principali negozi di elettronica.