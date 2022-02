Halloween Ends: Jamie Lee Curtis finisce i lavori sul set e posta la foto del tatuaggio “Laurie Strode per sempre”

Jamie Lee Curtis ha concluso definitivamente il suo lavoro nei panni di Laurie Strode nella saga di Halloween, un personaggio che dopo Halloween Ends non interpreterà più, e per questo motivo ha voluto celebrare la conclusione delle sue riprese del lungometraggio con un particolare post su Instagram.

Ecco il post di Jamie Lee Curtist accompagnato da diverse foto dei membri della squadra di lavoro di Halloween Ends, e da un’immagine che mostra il tatuaggio con impresso sopra “Laurie Strode per sempre”. Il tattoo dovrebbe essere un tributo da parte di qualcuno della squadra di lavoro di Halloween Kills.

Qui sotto trovate le parole di Jamie Lee Curtis che dà il suo addio al personaggio:

Un finale agrodolce per me ai film di Halloween. Ho avuto grandi amici e artisti con cui ho collaborato durante questa trilogia, ed oggi la mia parte in Halloween Ends si è conclusa. Tutto ciò è merito dei fan, che hanno sempre supportato me e, soprattutto, Laurie. Grazie anche al team creativo di Blumhouse.