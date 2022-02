Chrome introdurrà un pulsante follow nella barra degli indirizzi?

Chrome si aggiorna molto spesso con piacevoli novità per gli utenti, puntando non solo a mantenere la propria posizione nella vetta dei browser maggiormente utilizzati in tutto il mondo, ma cercando anche nel mentre di riuscire a stare al passo con l’agguerritissima concorrenza. Abbiamo questa volta a che fare con un aggiornamento di cui hanno parlato le pagine di Android Police, che potrebbe permettere agli utenti di seguire determinati portali attraverso il semplice browser attraverso la barra degli indirizzi.

Si parla di una possibilità già anticipata da tempo a dirla tutta, ma la nuova patch di Chromium Gerrit, come ripreso sulle pagine di Reddit, ha abilitato la funzione in questione, sottolineando che quindi Google potrebbe avere l’intenzione di implementare il tutto in via ufficiale nel giro di non troppo tempo, e che quindi gli utenti avranno preso la possibilità di seguire davvero dei portali direttamente attraverso il proprio browser.

C’è comunque da dire che i test potrebbero essere ancora lontani, e che una funzionalità come questa, la quale si pone l’obiettivo di portare avanti il compito di diverse piattaforme direttamente dal browser, potrebbe risultare alquanto dispendiosa in termini di risorse utilizzate dal sistema. Di sicuro, la fase di testing avrà modi di fare chiarezza sulla situazione, ed è infatti probabile che nel giro di poco tempo vedremo il tutto implementato sulle varie versioni di testing.

Non resterà che vedere come i lavori sulla funzionalità in questione per Chromium avranno modo di continuare, considerando tra le altre cose che, nel momento in cui il tutto verrà finalizzato, potremmo vedere la novità giungere anche su ulteriori browser basati sullo stesso sistema, come ad esempio Microsoft Edge, pronto come sempre a presentarsi come concorrente di Chrome grazie anche a delle novità in comune.