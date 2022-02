Apple: il VR da oltre 2.000$ potrebbe davvero arrivare già nel 2022

Non abbiamo ancora molti dettagli in merito ai dispositivi VR targati Apple che dovrebbero presentarsi con pretese non indifferenti, ma un nuovo report è arrivato.

Sembra che avremo modi di mettere mano sui dispositivi VR di Apple, almeno per chi avrà modo di permetterseli, nel giro di meno tempo rispetto a quel che sembra. I molteplici report in merito ai device in questione, potenzialmente pieni di possibilità da offrire agli utenti, sono stati davvero contrastanti, ma dei nuovi suggerimento arrivati grazie a DigiTimes potrebbero aver finalmente fatto chiarezza in merito alla situazione, almeno per quel che riguarda il lancio.

Fra concept e anticipazioni, abbiamo questa volta a che fare col fatto che sembra che la compagnia avrebbe già avviato i vari test del dispositivo, completandoli correttamente, al fine di prepararsi ad avviare la produzione di massa quanto prima possibile. Nello specifico, sembra che questa potrebbe avere luogo nei mesi di agosto e settembre, suggerendo quindi che già in inverno potremmo trovarci davanti al termine dei lavori e all’effettivo lancio del prodotto.

Anche considerando che quanto anticipato risulti corretto, e che nulla vada storti in merito alla produzione degli articoli, c’è comunque da dire che potremmo trovare davanti a uno slittamento della data d’uscita, considerando i problemi relativi alle scorte e il fatto che di sicuro Apple ha già pianificato una tattica ben precisa per il suo device. Non abbiamo infatti a che fare con un semplice competitor di quanto già disponibile sul mercato, ma apparentemente con un vero e proprio mostro di potenza che potrebbe arrivare a costare anche oltre 3.000$.

Immaginando comunque la peggiore delle ipotesi, pare che si avrà modo di scoprire di più in merito al device in questione nel giro di non troppi mesi, e che il lancio potrebbe avvenire già nel corso dei primi mesi del 2023, il che metterebbe comunque il colosso di Cupertino in una situazione di avanguardia rispetto alla concorrenza che punta a questo mercato.