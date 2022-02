Animali Fantastici – I segreti di Silente: i character poster del film

Warner Bros. ha diffuso ben 15 character poster dedicati ai personaggi di Animali Fantastici - I segreti di Silente, in uscita il 13 aprile.

Proprio ieri Jude Law annunciava l’uscita del trailer dedicato ad Animali Fantastici – I segreti di Silente in arrivo giovedì, e, nel frattempo, sono stati diffusi i character poster dedicati a tutti i protagonisti del lungometraggio in uscita il 13 aprile.

Ecco i character poster di Animali Fantastici – I segreti di Silente.

Nelle immagini possiamo vedere Jude Law come Albus Silente, Eddie Redmayne che fa Newt Scamander, Dan Fogler nei panni di Jacob Kowalski, Teddy lo Snaso, Picket l’Asticello, William Nadylam che interpreta Yusuf Kama, Richard Coyle come Aberforth Silente, Victoria Yeates che fa Bunty, Mads Mikkelsen nelle vesti di Gellert Grindelwald, Ezra Miller come Aurelius Silente, Jessica Williams fa Lally, Alison Sudol fa Queenie Goldstein, mentre Poppy Corby-Tuech è Vina Rosier, infine Aleksandr Kuznetsov fa Helmut e Callum Turner fa Theseus.

Qui sotto trovate, invece, la sinossi del lungometraggio:

In Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?