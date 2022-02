True Detective 4: Casey Bloys ha annunciato lo sviluppo di nuove idee sul progetto

Un anno fa era stata rivelata da Deadline l’intenzione da parte di HBO di realizzare True Detective 4, una nuova stagione dedicata alla popolare serie crime/thriller, ma, successivamente, non sono stati offerti nuovi aggiornamenti, fino a qualche giorno fa, quando il capo della programmazione Casey Bloys ha dichiarato che sono in sviluppo delle idee sul progetto.

Ecco le sue dichiarazioni:

Su True Detective stiamo portando avanti varie idee, state sintonizzati per prossimi aggiornamenti.

Poche parole ma quanto basta per far intendere che True Detective 4 è ancora in sviluppo, e promette di avere diverse idee in cantiere. Ricordiamo che la nuova stagione non prevede il ritorno del creatore dello show, Nic Pizzolato.

Queste sono le parole dello stesso Casey Bloys di circa un anno fa sulla nuova stagione di True Detective:

Stiamo lavorando con una serie di scrittori per trovare il giusto tono della nuova stagione. C’è l’idea di muoverci su un percorso che può essere interessante, e tirare fuori una nuova voce. La qualità è l’elemento che ci sta guidando per la realizzazione dello script, perché non vogliamo produrre qualcosa tanto per fare.

Potrebbe interessarti questa news dedicata a True Detective: