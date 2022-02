Steam su Chrome OS: l’arrivo di Borealis sembra vicino

Si continua a parlare da tempo del porting di Steam noto come Borealis, un vero e proprio salto avanti per quel che riguarda Chrome OS. Abbiamo a che fare con il sistema operativo di Google pensato nello specifico per computer poco potenti, che infatti si abbina perfettamente alle esigenze degli studenti ad esempio, o ad alcuni ambiti lavorativi non troppo esigenti sotto il campo delle mansioni da svolgere. Tuttavia, seppur limitato e particolarmente performante proprio per via di questo fattore, non mancano anche dei piacevoli porting di software pensati per Chrome OS, fra cui quello di Steam, che è noto come Borealis.

La conferma del tutto è arrivata ormai da molto tempo, ma 9to5Google ha da poco evidenziato il fatto in anteprima che dei Chromebook hanno avviato correttamente dei giochi di Steam, sottolineando quindi che il processo è in fase di testing e che il programma compatibile potrebbe essere presto rilasciato. Il tutto era inizialmente pensato con i dispositivi che presentavano all’interno i processori Intel di decima generazione, ma è ora emersa una lista più precisa dei dispositivi che dovrebbero essere compatibili:

Acer Chromebook 514 (CB514-1H)

Acer Chromebook 515

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Chromebook di Lenovo non noto

Fra i requisiti troviamo invece Intel Core di 11esima generazione che siano almeno i5 o i7, oltre che 7 GB di RAM, il che sottolinea che il supporto a Steam non sarà quindi disponibile per molti dispositivi, se non per quelli di fascia alta. Ovviamente, non abbiamo a che fare con dei PC da gaming, ma è comunque bene sottolineare che grazie alle possibilità del cloud gli utenti di Chrome OS hanno comunque modo di poter giocare sui propri dispositivi, seppur sia richiesta in alcuni casi una connessione a internet performante, come per Google Stadia.