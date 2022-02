Henry Cavill visita Warhammer World facendo selfie ed entusiasmando i fan

Si sa ormai che Henry Cavill è un grande appassionato di Warhammer, tanto da aver espresso il desiderio di partecipare ad un possibile show ambientato nell’universo di Warhammer, e, da buon nerd, il popolare interprete ha fatto di recente visita allo store Warhammer World, il negozio di Nottingham in cui si possono ammirare tanti pezzi da esposizione dedicati alle miniature. Diversi sono i presenti che hanno fatto una foto accanto alla star.

Le foto di Henry Cavill al Warhammer World hanno fatto il giro del web, entusiasmando gli appassionati che vorrebbero vedere l’attore in una eventuale serie dedicata. Ecco le immagini.

Parlando a IGN Cavill ha dichiarato:

Ci sono tanti personaggi dell’universo di Warhammer che vorrei interpretare, però potrei farne solo uno, dopo che se ne interpreta uno non se ne possono fare altri. Se ci fosse mai un adattamento live-action a riguardo vorrei essere avvisato.

Cavill ha parlato qualche tempo fa della sua passione per Warhammer durante lo special The Witcher: Unlocked andato online su YouTube, in cui era presente il cast della serie TV. Nel video si è parlato anche di hobby, e naturalmente Henry Cavill è finito a dichiararsi per l’ennesima volta un appassionato di miniature da dipingere, in particolare di Warhammer.