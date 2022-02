Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, nuovo trailer doppiato dell’Entertainment District Arc

Essendo uno degli anime di maggior successo degli ultimi anni, a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non si può certo rifiutare un doppiaggio, fondamentale per espanderne il pubblico, nonostante i fan più hardcore preferiscano spesso vedere queste produzioni in lingua originale. Ebbene, Aniplex annuncia con un trailer una nuova versione della recente seconda stagione dello show, con il doppiaggio inglese.

Questi i doppiatori della versione internazionale:

Tanjiro Kamado: Zach Aguilar

Nezuko Kamado: Abby Trott

Zenitsu Agatsuma: Aleks Le

Inosuke Hashibira: Bryce Papenbrook

Tengen Uzui: Ray Chase

La serie animata, attualmente, è composta di una prima stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in un lungometraggio animato, Mugen Ressha-hen (ovvero Saga del treno dell’Infinito) che arriverà successivamente anche nel nostro Paese su Amazon Prime Video il 13 luglio e poi anche nei cinema, a inizio 2022, dopo aver sbancato i botteghini nipponici (e non solo: siamo a quasi mezzo miliardo di dollari di incasso globale!) raccontando il successivo arco narrativo, sfociato poi in una nuova serie televisiva, giunta ora in Giappone allo “Swordsmith Village Arc”.

