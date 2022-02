iPhone SE diventerà la nuova serie di iPhone mini?

Sappiamo da tempo, grazie a molteplici report spuntati in rete, che fra i piani di Apple non ci sono gli iPhone mini, i quali infatti sembrano ormai abbandonati in seguito al modello della serie 13. Parliamo di una serie di dispositivi evidentemente non sufficiente supportati e apprezzati da parte degli utenti, che avrebbero quindi portato il colosso di Cupertino a questa scelta. C’è comunque da dire che il tutto non è ancora confermato in via ufficiale, e che a quanto pare a prendere il posto dei dispositivi più economici ci sarà un degno sostituto.

Si parla nello specifico degli iPhone SE, stando a una recente analisi di PhoneArena, il che permetterebbe agli utenti di mettere mano sui dispositivi che desiderano, con le nuove serie che introdurranno invece un modello Max. A parlare del tutto è in questo caso l’analista Ross Young, seppur, ancora una volta, Apple non abbia ancora discusso apertamente della questione.

A quanto pare, il primo dispositivo a sostituire gli iPhone 14 mini, che non verranno quindi prodotti, prenderà il nome di iPhone SE Plus 5G, pronto ad arrivare diverso tempo prima dei nuovi gioiellini, con un evento nella giornata dell’8 marzo già anticipato dal noto insider Mark Gurman. Il gioiellino in questione dovrebbe avere le fattezze degli iPhone 8, ma offrire il proprio supporto alla tecnologia 5G, oltre che maggiori performance grazie al SoC A15 Bionic di nuova generazione.

Per quel che riguarda il futuro della serie, pare che il nuovo redesign si presenterà con 5,7 pollici di display, già nel corso del prossimo anno, con fattezze questa volta simile a quelle degli iPhone 11 e un notch per la fotocamera dei selfie. Resterà da vedere se le previsioni dei piani Apple si riveleranno concrete, o se la compagnia cambierà le carte in tavola.