Una Semplice Domanda: Alessandro Cattelan e Roberto Baggio protagonisti della clip

Netflix Italia ha diffuso una clip dedicata a Una semplice domanda, la serie di Alessandro Cattelan in arrivo sulla piattaforma il 18 marzo: il protagonista di questo filmato è Roberto Baggio, il Divin Codino del calcio, che sarà messo al centro del primo episodio della serie.

Ecco la prima clip di Una Semplice Domanda con Roberto Baggio. Ricordiamo che Netflix ha dedicato a Baggio anche un film intitolato proprio Il Divin Codino, distribuito sulla piattaforma streaming a maggio 2021.

Questa è la descrizione del programma offerta da Netflix:

Qual è la formula della felicità? Alessandro Cattelan cerca di trovare una risposta attraverso interviste, viaggi ed esperienze uniche nella sua nuova docuserie, Una Semplice Domanda, dal 18 marzo su Netflix.

Mentre questa è la sinossi della docuserie di prossima uscita:

Scoprire come si fa ad essere felici è un viaggio ed Alessandro Cattelan se lo è fatto tutto. Dalla panda di Roberto Baggio alla regia di Paolo Sorrentino, passando per i campi da golf con Gianluca Vialli e la tenda con Geppi Cucciari. Un supermercato chiuso aspetta Ale e Francesco Mandelli, mentre Elio sarà il suo coach per X Factor Ungheria.

