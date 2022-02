Una nave con 2.000 Porsche e Lamborghini è andata in fiamme nel Nord Atlantico

Trasportava 2.000 auto, quasi tutte di lusso. Molte Porsche e diverse Lamborghini. Tutto perduto: la Felicy Ace è in fiamme e alla deriva nel Nord Atlantico.

18—Feb—2022 / 10:57 AM

Una nave cargo è in fiamme e alla deriva, succede nel Nord Atlantico. La Felicy Ace, un colosso lungo oltre 200 metri, trasportava circa 2.000 auto. Quasi tutte di lusso: brand come Porsche e Lamborghini, ma anche qualche Volkswagen.

Un carico da diversi milioni di euro, che aveva lasciato il porto di Emden, in Germania, per raggiungere il Rhode Island. L’incendio è scoppiato mentre la Felicity Ace si trovava a circa 160Km a sud ovest delle Azzorre portoghesi.

L’equipaggio ha abbandonato tempestivamente la nave, come richiede la procedura di sicurezza. Lo stesso non si può dire per il ‘tesoretto’ che custodiva, ostaggio del violento incendio e andato completamente distrutto — con buona pace dei clienti americani che aspettavano con impazienza le loro auto di lusso.

Sono prontamente intervenute sul posto una motovedetta e quattro navi mercantili, oltre ad alcuni aerei dell’aviazione portoghese. Tutti e 22 i membri dell’equipaggio sono stati portati al sicuro presso le navi mercantili fatte accorrere sul posto dopo che è stato lanciato l’SOS. Poi sono intervenuti gli elicotteri della protezione civile, che hanno riportato l’equipaggio in terra ferma.

La Felicity Ace rimane tuttora alla deriva. Inutile aggiungere che si parla di danni per l’ambiente devastanti.