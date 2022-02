Smartphone pieghevoli: mercato in costante crescita, +264,3% solo nel 2021

Il mercato degli smartphone pieghevoli è in fase di crescita quasi incontenibile, al punto che i dispositivi iniziano a settare nuovi standard per il mercato.

Il successo degli smartphone pieghevoli ha nel corso degli anni davvero sorpreso molte compagnie, al punto che si tratta di dispositivi così richiesti e utilizzati che sempre più colossi del settore hanno deciso di lanciarsi alla rincorsa degli stessi. I dispositivi in questione si presentano con forme e scopi diversi, ma all’effettivo formano un vero e proprio nuovo mercato, basato sulla filosofia della comodità di poter ridurre le dimensioni degli articoli in determinate circostanze, come quando si lascia il telefono per metterlo in tasca.

Come da poco riportato sulle pagine di Gizmochina, il tutto riguarda però solamente il segmento premium del mercato, con un totale di 7,1 milioni di dispositivi spediti solamente nel 2021. Stando all’International Data Corporation, meglio nota come IDC, il tutto è in costante crescita, visto che nel 2020 si è parlato di poco meno di 2 milioni di unità vendute. Vista la crescita del 264,3% nello scorso anno, i numeri risultano quindi particolarmente rosei.

Ovviamente, trattandosi di un successo via via crescente, visto che si parla di una crescita composta del 69,9% fino al 2025. Ovviamente, com’è noto, la compagnia attualmente maggiormente all’avanguardia con le proprie serie è Samsung, la quale ha avuto di creare quasi un monopolio attraverso i suoi Z Fold 3 e Z Flip 3, telefoni finiti nelle case di moltissimi utenti che per molti versi hanno creato un nuovo standard da dover prendere in considerazione.

Parliamo di due dispositivi molto diversi, visto che i Fold puntano a raggiungere delle dimensioni quasi vicine a quelli dei tablet quando aperti, mentre i Fold puntano sulla compattezza e sulla chiusura per ridurre le dimensioni, con un secondo schermo particolarmente comodo che viene offerto agli utenti. Al momento, almeno considerando i modelli della serie 3, entrambi gli articoli non sono esattamente accessibili, ma con la crescita del mercato di sicuro il tutto avrà modo di cambiare.