Microsoft Edge potrebbe presto superare Safari

Il mondo dei browser è animato da una “guerra” particolarmente piacevole per gli utenti, data dalla presenza di moltissime scelte a cui affidarsi su ogni sistema, che si fanno rivalità a suon di miglioramenti e funzionalità.

Impossibile non considerare tutte le manovre di Microsoft per il suo Edge, che a quanto pare, grazie al lavoro del colosso di Redmond, sembra pronto a eguagliare e addirittura superare il successo di Safari, almeno stando a StatCounter.

Considerando quanto recentemente riportato infatti, al momento Microsoft Edge viene utilizzato da circa il 9,54% della popolazione in tutto il mondo su desktop, e si trova davvero a un passo da Safari, browser di Apple che invece ha conquistato il 9,84% degli utenti in tutto il mondo.

Si tratta quindi di un distacco minimo, che da un lato vedere il browser del colosso di Redmond prendere sempre maggiore posizione, al punto che nel giro di non troppo tempo potremmo vedere questo riuscire a superare l’offerta di Apple. Va sottolineato che si tratta di stime non ufficiali, oltre che di dati che di sicuro cambiano molto in alcuni specifici territori, ma resta il fatto che si tratterebbe di un traguardo molto importante.