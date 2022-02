Meta: la piattaforma VR Horizon Worlds supera i 300.000 utenti

Grande traguardo per Horizon Worlds, piattaforma VR targata Meta che come confermato in via ufficiale ha superato i 300.000 iscritti totali.

Mentre Meta, nuovo nome di Facebook, continua a investire per lo sviluppo di un metaverso che dovrebbe essere in grado di cambiare il mondo intero, le offerte che il mercato propone non sono poi diminuite così tanto. Parliamo oggi nello specifico della piattaforma nota come Horizon Worlds, la quale risulta disponibile per le piattaforme VR della compagnia, proprio i visori Quest, e che ha da poco superato un importante traguardo in seguito a una sponsorizzazione.

Stando a Zuckerberg, noto fondatore della compagnia, si tratta di un pezzo chiave nella visione del colosso, il che sottolinea l’importanza del tutto. La novità è stata sponsorizzata nel corso del Super Bowl, noto evento sportivo che però da luogo a moltissime pubblicità e trailer di nuovi contenuti, soprattutto per quel che concerne il mondo del cinema. In seguito a quando l’operazione è stata finalizzata, il traguardo dei 300.000 utenti è stato finalmente sfondato.

Sin da dicembre, come riporta The Verge, la crescita è stata davvero eclatante, il che è normale se si considera il tema del metaverso sempre più in voga, al punto che quando il tutto è stato reso disponibile nell’ultimo mese dello scorso anno, c’è stata una crescita esponenziale non indifferente, che di sicuro avrà anche modo di migliorare nel corso dei prossimi mesi. Joe Osborne di Meta ha confermato tutte le statistiche, spiegando anche che queste includono Venues, un’app separata facente parte del mondo di Horizon pensata per gli utenti VR, ma che non vengono invece incluse le Workrooms.

Si tratta ovviamente di un grosso passo avanti nel mondo del metaverso che continua a essere considerato da molte compagnie, e fra scetticismi e tanti utenti interessati, potrebbe davvero nel corso del tempo riuscire a diventare uno standard per il mondo intero, seppur potrebbero volerci anni.