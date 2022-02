I Want You Back: trailer della commedia in arrivo l’11 febbraio su Prime Video

Charlie Day e Jenny Slate sono i protagonisti di I Want You Back, commedia romantica in arrivo su Prime Video l'11 febbraio: ecco il trailer.

Prime Video ha distribuito il trailer sottotitolato in italiano di I Want You Back, divertente commedia romantica diretta da Jason Orley e con nel cast Charlie Day, Jenny Slate, Gina Rodriguez, Scott Eastwood, Manny Jacinto e Clark Backo: ve lo proponiamo insieme a una buffa featurette con il cast.

Questa la sinossi ufficiale:

Peter (Charlie Day) ed Emma (Jenny Slate) pensavano di essere a un passo dai momenti più importanti della loro vita – matrimonio, figli e case in periferia – finché i rispettivi partner non li hanno scaricati. Inorriditi nell’apprendere della scomparsa dei loro partner, Peter ed Emma escogitano un piano esilarante per riconquistarli.

