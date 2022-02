House of the Dragon: George R.R. Martin informa che le riprese della serie sono concluse

Le riprese del prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, si sono concluse, secondo quanto riportato dall'autore George R.R. Martin: ora attendiamo una data.

Ci sarà ancora da attendere, ma la buona notizia è che ora passa tutto alla post-produzione: le riprese (quantomeno quelle principali) della nuova serie tv prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, si sono concluse, stando a quanto comunicato dall’autore della saga, George R.R. Martin.

Mi hanno informato che le riprese si sono concluse per la prima stagione di House of the Dragon. Sì, di tutti e dieci gli episodi. Ho visto i montaggi preliminari di alcuni di essi, e li ho amati.

Già a dicembre Martin si era detto entusiasta di quanto aveva avuto modo di vedere in anteprima:

Non ditelo a nessuno, ma… ho visto una versione preliminare dal primo episodio. E l’ho amata. È oscuro, è potente, è viscerale… proprio nel modo in cui mi piace la mia epica fantasy. Ryan e Miguel [Condal e Sapochnik, gli showrunner della serie, ndr] hanno fatto un fantastico lavoro, e il cast… proprio come in Game of Thrones, la maggior parte degli spettatori avranno sentito nominare solo pochi degli attori, ma penso che vi innamorerete di molti di essi. Solo per aver poi il cuore spezzato quando… no, anticiperei troppo. Penso che i Targaryen siano in ottime mani.

La serie è attualmente in produzione, con Ryan Condal e Miguel Sapochnik come showrunner e un cast tutto nuovo, dato che sarà ambientata circa trecenti anni prima i fatti della saga principale. La messa in onda è prevista per il 2022, su HBO Max; nel nostra paese dovrebbe arrivare tramite Sky e Now.

