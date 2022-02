Peacemaker: l’incredibile e inaspettato cameo nel season finale

Peacemaker è stata una serie molto apprezzata, nei paesi in cui è già disponibile, tanto da meritarsi già un rinnovo per una seconda stagione. Lo show spin-off di Suicide Squad con protagonista John Cena si è prodotto, nell’ultima puntata, in uno spettacolare finale… con sorpresa! Si tratta di qualcosa di davvero inaspettato e dalle implicazioni ancora non ben chiare.

Vi avvisiamo, naturalmente, che le righe seguenti sono spoiler!

Nella puntata finale della serie, Cow or Never, Peacemaker e il suo team si lanciano all’attacco della base strategica dei “cattivi”. Senza scendere nei dettagli dell’evento, sappiate che la battaglia è molto dura e sanguinolenta, ma il nostro ne esce, in un modo o nell’altro, vittorioso, anche se a caro prezzo. Solo per ritrovarsi davanti… la Justice League!

Ebbene sì: Superman, Aquaman, Flash e Wonder Woman, e si tratta delle versioni del DC Expanded Universe snyderiano. Batman e Cyborg non sono presenti, gli altri si vedono in controluce. A differenza della scena supplementare di Shazam!, tuttavia, qui i supereroi si mostrano per davvero, anche se, in realtà, Henry Cavill e Gal Gadot non hanno preso davvero parte alla scena. Ezra Miller e Jason Momoa, tuttavia, sì: sono anche protagonisti di uno scambio di battute dopo che Peacemaker li insulta per essere arrivati a cose fatte (in particolare, insulta Aquaman pungendolo “sul vivo”).

Potete vedere la scena in questo video.

Il “vigilante pacifista” interpretato da John Cena che lotta (a modo suo) per riportare la pace è circondato da un ricco cast, composto da Steve Agee (John Economos), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Chris Conrad (Vigilante), Christopher Heyerdahl (Captain Locke), Chukwudi Iwuji (Clemson Murn), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya) e Rizwan Manji (Jamil).

La serie, in otto episodi, è stata ideata da James Gunn ed è ambientata dopo The Suicide Squad: Missione Suicida, debuttando il 13 gennaio su HBO Max: l’ultimo episodio della prima stagione arriverà domani, 17 febbraio.

