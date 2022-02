Frammenti di Lei: il trailer della serie thriller di Netflix che uscirà il 4 marzo

Il 4 marzo sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV thriller intitolata Frammenti di Lei, che avrà come protagonisti Toni Collette (attrice comparsa anche in La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley) e Bella Heathcote: online è stato pubblicato il trailer che mostra alcuni spezzoni tratti dal telefilm.

Ecco il trailer di Frammenti di Lei.

Questa è la descrizione della serie TV che è stata proposta da Netflix:

E se tutto quello che pensavi di sapere della tua vita fosse solo una bugia? Toni Collette e Bella Heathcote recitano in Frammenti di lei, serie thriller mozzafiato tratta dal bestseller del New York Times di Karin Slaughter e prodotta dalle menti dietro a Big Little Lies – Piccole grandi bugie e The Undoing – Le verità non dette.

La piattaforma streaming, dopo un febbraio in cui sono stati lanciati diversi progetti per sfruttare il periodo di San Valentino (tra questi possiamo menzionare Fedeltà), si sta proiettando verso il mese di marzo in cui faranno il loro esordio show e produzioni molto attese, come Bridgerton 2, il telefilm dei record della piattaforma streaming di cui è stato da poco lanciato anche il teaser trailer.

