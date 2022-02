Disney creerà delle aree residenziale, per chi vuole vivere la magia tutto l’anno

Disney fonderà alcune comunità residenziali. Il progetto verrà curato dalla stessa divisione che si occupa dei parchi tematici e l’idea di fondo è proprio questa: creare delle aree residenziali con lo stesso livello di immersione e di storytelling che ci si aspetta dai parchi Disneyland o, più nello specifico, dai resort e dagli hotel della compagnia.

Immaginate una comunità energica, con il calore e il fascino di una piccola cittadina ma anche la bellezza di un resort

spiega Helen Pak, dirigente della divisione Disney Parks, Experiences and Products, nel video di presentazione dell’iniziativa.

Per il momento Disney ha annunciato solamente la prima località: Cotino. Sarà costruita in California, nei pressi di Rancho Mirage, nella stessa area – quella della Coachella Valley – dove visse per diverso tempo lo stesso Walt Disney. La comunità avrà 1.900 unità residenziali, ma anche ristoranti, piscine e diversi spazi per lo shopping e l’intrattenimento. Ci sarà almeno un lago artificiale, dotato della stessa tecnologia per rendere l’acqua cristallina già utilizzata nei parchi Disney. Chiaramente non mancherà nemmeno un hotel, per chi vuole vivere l’esperienza di una comunità Disney per pochi giorni.

Disney garantirà parte delle unità immobiliari alla popolazione over 55. I prezzi per risiedere nella comunità non sono noti, né tantomeno sappiamo quando inizieranno i lavori di costruzione.

Disney, scrive USA Today, costruirà le comunità in collaborazione con aziende terze, che avranno la proprietà su tutti – o quantomeno la maggior parte – degli immobili.

Cotino ad esempio verrà sviluppata dalla DMB Development, una compagnia che ha già realizzato diverse comunità di lusso negli USA e non solo. Tra queste anche Silverleaf, in Arizona, e Kukuiʻula nelle Hawaii. Non è il primo esperimento di questo tipo di Disney, che nel 1990 fondò la città di Celebration, in Florida. L’esperimento non andò benissimo.

Inutile dire che non sarà per tutte le tasche. La Coachella Valley è una delle aree più costose degli Stati Uniti: i prezzi delle case partono da 800.000 dollari, ma nel caso delle gated community si parte spesso da oltre 1,2/1,5 milioni di dollari.