Cip & Ciop: agenti speciali – Il teaser trailer del film di Disney+

Disney ha diffuso il teaser trailer dedicato a Cip & Ciop: agenti speciali, il film che arriverà a maggio sulla piattaforma streaming Disney+. Il lungometraggio sarà un ibrido tra animazione e live-action, improntato sull’azione e sulla commedia.

Ecco il teaser trailer di Cip & Ciop: agenti speciali.

La storia mostrerà i due personaggi di Cip e Ciop mentre vivono a Los Angeles. Sono passati decenni dai loro successi sullo schermo, e le vite dei due sono cambiate sostanzialmente: Cip fa l’agente assicuratore, mentre Ciop lavora con la CGI e partecipa a delle convention dedicate ai vecchi giorni di gloria da star. Ma quando un vecchio compagno di set scompare, i due si dovranno unire per scoprire il mistero dietro questa sparizione.

Il film ha come protagonisti John Mulaney (“Saturday Night Live”) che farà la voce di Cip, Andy Samberg (“Palm Springs”) sarà quella di Ciop, e poi ci sarà anche KiKi Layne (“If Beale Street Could Talk”). Il resto del cast comprende Will Arnett (“Arrested Development”), Eric Bana (“Dirty John”), Flula Borg (“Pitch Perfect 2”), Dennis Haysbert (“24”), Keegan-Michael Key (“Schmigadoon!”), Tress MacNeille (“The Simpsons”), Tim Robinson (“I Think You Should Leave”), Seth Rogen (“Pam and Tommy”), J.K. Simmons (“Being the Ricardos”), Chris Parnell (“Saturday Night Live”).

Cip & Ciop: agenti speciali è un film diretto da Akiva Schaffer (“Saturday Night Live”), con la sceneggiatura di Dan Gregor e Doug Mand (“Crazy Ex-Girlfriend”) e con la produzione affidata a Todd Lieberman (“Wonder”) e David Hoberman (“Beauty and the Beast”), e con Alexander Young (“Extinction”) e Tom Peitzman che fanno da produttori esecutivi.

Il lungometraggio arriverà su Disney+ il 20 maggio.